Письмо автора Джона Толкина продали за 1,7 млн рублей

Письмо автора «Властелина колец» Джона Р. Р. Толкина поклоннице продали на торгах в Нью-Йорке почти за $ 20,5 тыс. (1,7 млн рублей). Об этом сообщил британский аукционный дом Bonhams.

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Это письмо из четырёх страниц адресовано поклоннице легендарного писателя, которую звали мисс Ф.Л. Перри. Толкин отправил ей это письмо 28 июня 1955 года. В нём создатель «Властелина колец» рассказал о своих путешествиях, а также сравнил себя с хоббитом и признался, что не очень любит людей. Он также описал себя как более робкого и неавантюрного человека, чем ему хотелось бы.

Ещё в этом письме Толкин признался, что работа над фэнтезийной сагой «Властелин колец» была очень сложной. Писатель отметил, что Перри была первой поклонницей, которая написала ему после публикации книги — об этом он сообщил ей в письме от 6 августа 1954 года.