Платье принцессы Леи из «Звёздных войн» выставлено на аукцион

Белое платье принцессы Леи, которое актриса Кэрри Фишер носила в фильме «Звёздные войны: Эпизод 4 — Новая надежда», выставлено на аукцион.

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Как сообщает The Wall Street Journal, долгое время платье лежало на чердаке в Лондоне.

Его отреставрировали и выставили на аукцион Propstore. Ожидается, что наряд будет продан более чем за $1 млн.

Помимо платья принцессы Леи, коллекционеры могут приобрести другие предметы, связанные с историей Голливуда, в частности реквизит таких картин, как «Гарри Поттер» и «Полтергейст».