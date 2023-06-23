Платье принцессы Леи из «Звёздных войн» выставлено на аукцион
Белое платье принцессы Леи, которое актриса Кэрри Фишер носила в фильме «Звёздные войны: Эпизод 4 — Новая надежда», выставлено на аукцион.
Как сообщает The Wall Street Journal, долгое время платье лежало на чердаке в Лондоне.
Его отреставрировали и выставили на аукцион Propstore. Ожидается, что наряд будет продан более чем за $1 млн.
Помимо платья принцессы Леи, коллекционеры могут приобрести другие предметы, связанные с историей Голливуда, в частности реквизит таких картин, как «Гарри Поттер» и «Полтергейст».
По данным CNN, торги закроются 28 июня.