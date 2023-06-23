Арт-коллекцию актера Алена Делона продали за €8 млн

Арт-коллекцию, принадлежащую 87-летнему французскому актеру Алену Делону, продали более чем за €8 млн. Об этом сообщает РИА Новости.

© Кадр из фильма "Леопард"

На торгах аукционного дома Bonhams-Cornette de Saint Cyr в Париже за коллекцию отдали цену вдвое больше ожидаемой. Так, картину Рауля Дюфи «Пляж в Сент-Адрес» (La plage de Sainte-Adresse, 1906) купили более чем за миллион евро при предпродажной оценке в €600-800 тыс.

«Делон — замечательный коллекционер с хорошим чутьем, актер был одним из крупнейших покупателей рисунков 60-х и 70-х годов, когда они еще не пользовались популярностью», — сказал аукционист Арно Корнетт де Сен-Сир, не удивившийся результатам торгов.

Ален Делон продает свои предметы искусства с 2007 года. По его словам, он не хочет, чтобы распродажа случилась после его смерти.