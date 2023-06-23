Арт-коллекцию актера Алена Делона продали за €8 млн
Арт-коллекцию, принадлежащую 87-летнему французскому актеру Алену Делону, продали более чем за €8 млн. Об этом сообщает РИА Новости.
На торгах аукционного дома Bonhams-Cornette de Saint Cyr в Париже за коллекцию отдали цену вдвое больше ожидаемой. Так, картину Рауля Дюфи «Пляж в Сент-Адрес» (La plage de Sainte-Adresse, 1906) купили более чем за миллион евро при предпродажной оценке в €600-800 тыс.
«Делон — замечательный коллекционер с хорошим чутьем, актер был одним из крупнейших покупателей рисунков 60-х и 70-х годов, когда они еще не пользовались популярностью», — сказал аукционист Арно Корнетт де Сен-Сир, не удивившийся результатам торгов.
Ален Делон продает свои предметы искусства с 2007 года. По его словам, он не хочет, чтобы распродажа случилась после его смерти.
Всего на торгах были выставлены около 85 работ таких художников, как Веронезе, Коро, Делакруа, Милле, Дега, Дюфи, Бугатти и Глейз. По предварительным оценкам, сумма продажи превышала €5 млн.