Картины Айвазовского выставили в главной галерее Армении

В главной галерее Армении вновь выставили картины Ивана Айвазовского. Три года в залах шла реставрация. Стены выкрасили в синий, под стать художнику-маринисту. Сейчас помещения оборудованы и особым освещением, передает корреспондент «МИР 24» Ирина Мкртчян. Опытные искусствоведы могут на раз отличить оригинал картины Айвазовского от копии. Говорят, только ему удавалось изобразить прозрачность воды. Если долго всматриваться в полотно, получаешь ощущение сопричастности.

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Эта техника называется «лессировка». Один слой краски наносится на другой. Так в историю искусства вошла «волна Айвазовского».

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«Я родом из Сардинии и картины Айвазовского вижу впервые. Когда я увидела пену на волнах, была поражена, это так реалистично. У меня перехватило дыхание», – поделилась посетительница выставки Марина Мурджони.

Великий маринист признан мастером композиции. Ему удавалось разместить в центре полотна и луну, и солнце. При этом картина оставалась цельной. «Будучи мастером света, он мог изобразить отражение луны на водной глади. Даже в сценах кораблекрушения, бури у него всегда присутствует свет, надежда на спасение», – рассказала начальник отдела армянской живописи картинной галереи Армении Айкуи Саакян.

Всего на выставке свыше 50 картин, графических работ и рисунков. Полотно «Сошествие Ноя с горы Арарат» занимает половину стены. Впервые его выставили в Париже. А в 1921-м художник Мартирос Сарьян привез картину в Ереван. «Выставка потрясающая, здесь все продумано до мелочей. Это создает настроение. Я историк и знакома с его биографией, он жил в Одессе, Феодосии, при этом оставался истинным армянином, настоящим сыном своего народа», – рассказала посетительница выставки Елена Егиазарян.

Деньги от продажи картин Айвазовский жертвовал на постройку армянских школ и больниц. А еще был самым плодовитым художником. За 40 минут мог написать картину, всего у мастера около шести тысяч живописных полотен.