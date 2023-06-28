Картину Густава Климта продали на аукционе за рекордную сумму

Рекордную сумму размером 108,7 миллионов долларов отдали на аукционе за картину «Дама с веером» австрийского художника-символиста Густава Климта. Об этом в среду, 28 июня, свидетельствуют результаты торгов аукционного дома Sotheby’s в Лондоне.

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Как отметили в ходе аукциона, указанная сумма стала рекордом за предмет искусства, который когда-либо продавали в Европе. Художник закончил свою работу за несколько месяцев до того, как скоропостижно скончался от пневмонии.

Как отмечали искусствоведы, эта картина не была написана на заказ, но стала собирательным образом «прекрасной дамы». Эта тема в искусстве была любимой для Климта.

Кроме «Дамы с веером», на аукционе нашли своих новых хозяев бюст работы Альберто Джакометти, работы Эдварда Мунка, зимний пейзаж Василия Кандинского и другие, пишет Regnum.