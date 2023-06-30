Редкое издание "Гарри Поттера и философского камня" выставят на продажу

Редкое издание книги Джоан Роулинг »Гарри Поттер и философский камень», купленное за 30 пенсов, выставят на продажу с начальной ценой более $6 тыс. Об этом сообщает The Guardian.

© Газета.Ru

Первую из книг о юном волшебнике опубликовало издание Bloomsbury в 1997 году, первый тираж составил всего 500 экземпляров. 300 из них оказались в библиотеках, поэтому издание считается крайне редким.

Прежний владелец книги, коллекционер-библиофил, ушел из жизни в 2023 году, и семья позволила специалистам аукционного дома Richard Winterton Auctioneers составить опись наиболее ценных книг из его коллекции.