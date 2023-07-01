Письмо пассажира «Титаника» продали на аукционе за $12 тыс.

Гомес отправил письмо своему брату Адольфо Артагавейтиа Гомесу 11 апреля 1912 года на фирменном бланке и с водяным знаком. «Титаник» затонул спустя три дня. Он отправил его в Квинстауне, Ирландия, на последней остановке на материке.

Ранее «ГлагоL» сообщал, что 18 июня во время спуска к затонувшим обломкам «Титаника» пропал батискаф «Титан» с туристами на борту. Связь с батискафом пропала менее чем через два часа после его погружения. Поиски продолжались несколько дней. По предварительным данным, батискаф взорвался из-за давления почти сразу после погружения. В минувший четверг Береговая охрана США сообщила об обнаружении останков, предположительно, принадлежащих погибшим на батискафе.