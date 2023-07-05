Женщина использовала в качестве дверного упора древнюю вазу за 450 тысяч

Ваза, которую жительница Великобритании купила за бесценок в благотворительном магазине, оказалась древней реликвией, стоящей тысячи фунтов стерлингов. Об этом сообщает Daily Mail.

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23-летняя Мэри Лоулер принесла вазу из благотворительного магазина после того, как мать попросила ее найти украшение для отремонтированного туалета. Покупка обошлась ей всего в 8,5 фунта стерлингов (около тысячи рублей). Сначала ваза стояла в туалете, затем ее переместили к входной двери и использовали в качестве дверного упора.

Лоулер не подозревала о ее ценности, пока не увидела похожую вазу по телевизору. В телепередаче утверждали, что ее стоимость составляет от пяти до 10 тысяч фунтов (568,5 — 1,1 миллиона рублей). После этого женщина решила показать свою покупку специалистам. Эксперты аукционного дома осмотрели ее вазу и пришли к выводу, что она изготовлена в Китае во времена династии Мин, правившей с 1368-го по 1644 год. По их мнению, ее стоимость составляет не менее четырех тысяч фунтов стерлингов (450 тысяч рублей).

Теперь ваза готовится к продаже на аукционе в Ипсуиче, графство Саффолк. Специалисты отмечают большой спрос на китайские антикварные предметы среди коллекционеров, что может дополнительно увеличить ее цену.

Мать Мэри Лоулер была в шоке и восторге, когда узнала, что ее дом украшал настолько ценный предмет. По ее словам, если вазу удастся продать, большая часть выручки, скорее всего, пойдет на ремонт старого автомобиля Volkswagen Golf, который водит ее дочь.