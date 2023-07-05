Письмо 16-го президента США Авраама Линкольна продадут за $85 тысяч
В Пенсильвании было обнаружено и выставлено на продажу ранее не публиковавшееся письмо Авраама Линкольна, написанное им во время гражданской войны. Об этом пишет The Guardian.
Получателем короткой рукописной записки был Чарльз Эллет-младший, впоследствии полковник армии Союза. Он написал Линкольну письмо с просьбой о создании хорошо финансируемого корпуса гражданских инженеров. Датированное 19 августа 1861 года письмо хранилось в частной коллекции более 100 лет.
«Обнаружение неопубликованных, неизвестных писем Авраама Линкольна становится все более редким явлением», — говорится в заявлении Натана Рааба, директора коллекции Рааба. Организация будет заниматься продажей письма, которое оценивается в $85 тыс.
«[Его] автографы и исторические документы являются одними из самых коллекционируемых и всегда пользуются спросом. Его письма известны своей большой ясностью и краткостью. Он никогда не пишет два слова там, где достаточно одного», — отметил Рааб.