Шри-Ланка и Индонезия получат из Голландии предметы, увезенные в колониальный период

Государственный музей Нидерландов вернет Шри-Ланке и Индонезии сотни предметов искусства, незаконно полученных в колониальные времена. Об этом сообщает The Guardian.

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Это будет первый случай возвращения колониальных предметов искусства из коллекции голландского музея и исторический момент, подчеркнула госсекретарь по культуре и СМИ Нидерландов Гюнай Услу. «Мы впервые последовали рекомендациям комитета вернуть объекты, которые никогда и не должны были попасть в Нидерланды», — сказала она.

Один из самых ярких возвращаемых объектов — церемониальная пушка короля Канди из бронзы, серебра и золота, инкрустированная рубинами. Войска Голландской Ост-Индской компании захватили пушку во время осады и города Канди в 1765 году, в Государственном музее Нидерландов она находится с 1800 года.

Всего Шри-Ланке и Индонезии возвращают 484 предмета. В 2020 году рекомендацию сделать это властям страны дал специально созданный комитет.

В январе 2023 года власти Греции опровергли наличие контактов с Британским музеем для передачи хранящихся в нем шедевров афинского храма Парфенон в долгосрочную аренду в обмен на ценности из греческих музеев.