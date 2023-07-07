Что такое копейскит из Копейска и чем он уникален

В музее Копейска в пробирке хранится, на первый взгляд, ничем не примечательный блестящий песок. На самом деле, за стеклом представлен уникальный минерал копейскит. Его нашли и открыли в 80-х годах школьники.

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«В те годы у нас с новосибирскими коллегами была целая серия походов, и во время одного из них юные геологи нашли в здешнем терриконе странный песок», – поделилась с «КП-Челябинск» руководитель геологического кружка Мария Тихонова.

Копейскит по структуре и свойствам идентичен кремерзиту – вулканическому минералу, который обнаружили в Везувии.

Терриконами называют отвалы породы из местных шахт.

Специалисты уверяют, что внутри них высокая температура, которая может быть сравнима с вулканической.

Уникальность южноуральского минерала в том, что, в отличие от кремезита, его получили техногенным путем, в не нашли в вулкане.