Российский блогер нашел останки жившей 300 миллионов лет назад рыбы

Популярный российский блогер Даня Крастер вместе с блогером Андреем Зайкиным нашел останки доисторической рыбы ботриолеписа, жившей около 300 миллионов лет назад. Видео, в котором они показали поиск редкой окаменелости, доступно на YouTube-канале Крастера.

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Блогеры вместе с палеонтологами проводили поиски у реки Сясь в Ленинградской области. По словам Крастера, им достаточно быстро удалось наткнуться на окаменелые останки ботриполеписа — пластинокожей рыбы, обитавшей в девонском периоде, то есть более 300 миллионов лет назад. «Ребята сказали, что многие годами мечтают найти целую бошку ботриолеписа, а нам, дилентантам, хватило одного дня», — говорится в видео.

Герои ролика развели костер на берегу реки и сварили уху из сома, в которую блогер как будто бы добавил окаменелые чешуйки древней рыбы. «Уха получилась замечательной, девонские эти ваши рыбы вкусные», — пошутил он. Крастер также уточнил, что в действительности все останки рыбы передали ученым.