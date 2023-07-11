Купленное за 30 пенсов издание «Гарри Поттера» продали за $13,5 тысяч

Купленное за 30 пенсов первое издание книги Джоан К. Роулинг «Гарри Поттер и философский камень» продали более чем за 10,5 тыс. фунтов стерлингов ($13,5 тыс.). Об этом рассказали в Twitter представители аукционного дома Richard Winterton Auctioneers.

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После торгов в Личфилде (графство Стаффордшир) в аукционном доме называют результат торгов «волшебным» — книга ушла с молотка за сумму, в 35 тыс. раз превышающую ту, за которую коллекционер несколько лет назад купил издание у библиотеки.

«Какой невероятный результат для «Гарри Поттера»! Аукционная цена в 10,5 тыс. фунтов», — говорится в сообщении.

Первую из книг о юном волшебнике опубликовало издание Bloomsbury в 1997 году, первый тираж составил всего 500 экземпляров. 300 из них оказались в библиотеках, поэтому издание считается крайне редким.

Прежний владелец книги, коллекционер-библиофил, ушел из жизни в 2023 году в возрасте 55 лет, и семья позволила специалистам аукционного дома Richard Winterton Auctioneers составить опись наиболее ценных книг из его коллекции.