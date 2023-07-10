Первое издание книги про Гарри Поттера продали за $13,5 тысячи

Книга Джоан Кэтрин Роулинг «Гарри Поттер и философский камень» 1997 года выпуска ушла с молотка за 10,5 тысячи фунтов (13,5 тысячи долларов). Об этом в понедельник, 10 июля, сообщили в аукционном доме Richard Winterton Auctioneers.

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Аукцион прошел в городе Личфилд графства Стаффордшир. Примечательно, что в свое время продавец купил книгу за 30 пенсов (36 центов).

— Какой невероятный результат для книги про «Гарри Поттера»! Аукционная цена в 10,5 тысячи фунтов, — сообщили в аукционном доме.