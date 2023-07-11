Лыжи Lamborghini Джеймса Бонда выставят на аукцион за £1 тысячу

«Мы знаем, как много значил наш отец для многих людей по всему миру. Он был добрым и щедрым человеком, который по понятным причинам гордился своей благотворительной деятельностью так же, как и своей актерской карьерой. Мы очень рады, что можем поделиться его наследием с его многочисленными поклонниками».