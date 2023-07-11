Лыжи Lamborghini Джеймса Бонда выставят на аукцион за £1 тысячу
Семья актера Роджера Мура, который сыграл Джеймса Бонда в семи фильмах с 1973 по 1985 год, продаст на аукционе памятные вещи из бондианы. Об этом пишет The Guardian.
На аукцион Bonhams выставлено в общей сложности 180 лотов. Часть вырученных средств направляется в Детский фонд ООН, который в 1991 году назначил ныне покойного Мура послом доброй воли.
Желающие смогут приобрести два двубортных костюма из бондианы, за каждый из которых предполагается выручить от £20 до £30 тысяч. Такая же цена установлена для юбилейных часов Omega «50 лет Джеймсу Бонду». Комплект белых горных лыж Lamborghini 1980-х годов оценивается в £500-1000, а пара запонок Asprey — в £800-1200. Помимо вещей, использовавшихся при съемке фильма, будут продаваться и рисунки самого Мура.
Харви Кэммелл, директор по оценке и частным коллекциям компании Bonhams, заявил:
«Роджер Мур действительно был одним из ведущих актеров своего поколения. Он —икона, настоящая легенда».
В своем заявлении дети Мура, Дебора, Джеффри и Кристиан, сказали:
«Мы знаем, как много значил наш отец для многих людей по всему миру. Он был добрым и щедрым человеком, который по понятным причинам гордился своей благотворительной деятельностью так же, как и своей актерской карьерой. Мы очень рады, что можем поделиться его наследием с его многочисленными поклонниками».