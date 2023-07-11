История индийской одежды

Индия обладает богатым и разнообразным наследием в области традиционной одежды, и сари – одна из самых ярких и узнаваемых ее частей. Это одежда для женщин, уходящая корнями вглубь веков – ее происхождение можно проследить до глубокой древности (2800–1800 гг. до н. э.). Повествования о сари встречаются в индийском эпосе, на изображениях богинь на картинах и фресках.

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Культуролог Анна Осадчая отметила в эксклюзивном комментарии TV BRICS, что в те времена сари носили как женщины, так и мужчины, причем оно было намотано вокруг тела и закреплено на плече. Это было время, когда отсутствовали сколько-либо сложные технологии шитья, и поэтому одежда была больше завязывающейся или драпирующейся.

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«С течением времени сари стало особенной частью индийской культуры и стиля. Оно стало олицетворением женской грации, элегантности и традиционной красоты. В разных регионах Индии сари имеет свои особенности в дизайне, материалах и способе ношения», – сказала эксперт.

Станислав Сидоров, независимый эксперт, подробно рассказал об эволюции одежды в Индии. Со временем влияние различных культур и цивилизаций привнесло своеобразие в индийскую одежду. В период правления Маурьев (322–185 гг. до н. э.) в Индии начали использовать шелк и более яркие красители для тканей. Драпировка оставалась основным способом ношения одежды, но она становилась более изощренной.

В период правления Гуптов (320–550 гг. н.э.) снова усовершенствовались технологии производства ткани и расцветок, что сделало одежду еше более красочной и разнообразной. В эпоху Средневековья (VIII–XV вв.) в Индии произошло много завоеваний, в результате которых на моду оказали влияние различные культуры. Исламское влияние, например, привнесло такие элементы, как пиджаки, брюки и вуали. Эпоха колонизации британцами в XIX–XX веках также оказала влияние на индийскую моду. Появились элементы западной одежды – платья и костюмы.

С течением времени возникали различные стили ношения сари, а также различные типы тканей и декоративные элементы. Сари могут быть как простыми и повседневными, так и роскошными и изысканными, украшенными золотом и драгоценными камнями.

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Сегодня в Индии можно увидеть разнообразие вариантов одежды, от традиционных до современных, сочетающих в себе индийский и западный стиль. Культура одежды в Индии является живой и динамичной, отражая богатую историю и многообразие этой удивительной страны.

Мария Никитенко, основатель Центра индийской культуры и здоровья, 15 лет изучала индийские традиции. Она сообщила, что в различных регионах Индии жители носят свои типы сари, во многом это зависит от местной религии, исторических традиций и климата.

«Западная Индия славится своими яркими хлопчатобумажными сари с рисунками животных. На севере предпочитают шелковые сари нежных оттенков. Для востока характерен рисунок в клетку. Наряду с драпированной одеждой в Индии традиционны и более сложные костюмы. Один из самых популярных – шальвар-камиз. Это женский ансамбль, состоящий из широких брюк и облегающей туники с разрезами от бедер до талии и вуали. Еще один тип индийского платья, ставший мировым трендом, – курта. Этот предмет одежды в виде свободной рубашки без воротника уместен как в мужском, так и в женском гардеробе», – рассказала она.