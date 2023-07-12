Вещи родом из СССР, которые выпускаются до сих пор
О том, что в СССР выпускали простые и надежные, «неубиваемые» вещи, вспоминают почти все, кто жил в то время.
А некоторые марки достойно выдержали конкуренцию с западными брендами и пользуются популярностью до сих пор.
Кеды «Два мяча»
Сейчас в магазинах можно найти кеды любого фасона, цвета и цены, от самой демократичной до крайне дорогих. В СССР, конечно, выбор был меньше, зато марка спортивной обуви «Два мяча» была знакома всем. Именно ее носили и Волк из «Ну, погоди!», и Юрий Гагарин, и Виктор Цой. Эти кеды отлично выглядели, носились годами, их было легко стирать.
Этими же качествами кеды могут похвастаться и сегодня, поэтому поклонники с радостью приобретают новые модели: немного ностальгии и отличное качество.
Парфюм «Красная Москва»
Если вы спросите у любой дамы о самых известных духах, которые производились в СССР, она с уверенностью ответит: «Конечно, «Красная Москва» Этот аромат легко узнают среди десятков других и мамы, и бабушки. Сочетание кориандра, цветков апельсина и гвоздики дерзкое, яркое, очень запоминающееся. Именно благодаря нему, «Красная Москва» стала одним из самых популярных детищ отечественной парфюмерной промышленности. Конечно, не меньше было поклонников у «Золота скифов» и «Милой», но «Красная Москва» все же непревзойденный хит.
Этот парфюм выпускается до сих пор: кто-то покупает его в подарок бабушкам и мамам, другие уверяют, что не слышали ничего более подходящего.
Фотоаппарат «Зенит»
На виртуальных досках объявлений сейчас спрос на «Зениты» значительно превышает предложения. А все, потому что фотоаппарат отлично зарекомендовал себя: владельцы не спешат расставаться с ним даже за внушительную сумму. Многие с нежной ностальгией вспоминают о днях, проведенных в импровизированных фотолабораториях. Сейчас пленочные фотографии снова обретают популярность, а «Зенит» выпускается в новой комплектации. Правда, стоимость такого аппарата достигает почти полумиллиона рублей.
Часы «Электроника»
Этот гаджет стал мечтой всех мальчишек в СССР: будильник, несколько мелодий, таймер, секундомер... Настоящий модный девайс. К тому же, «Электроника» служили долгие годы и никогда не подводили владельцев. С возвращением моды 70-80-х часы снова стали популярными. Кто-то ищет часы на досках объявлений, другие довольствуются новыми моделями. Да, «Электроника» производится до сих пор. За несколько тысяч рублей можно стать счастливым обладателем нового формата любимых часов, прослужат они так же долго, а смотрятся не менее стильно.