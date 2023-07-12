Вещи родом из СССР, которые выпускаются до сих пор

О том, что в СССР выпускали простые и надежные, «неубиваемые» вещи, вспоминают почти все, кто жил в то время.

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А некоторые марки достойно выдержали конкуренцию с западными брендами и пользуются популярностью до сих пор.

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Кеды «Два мяча»

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Сейчас в магазинах можно найти кеды любого фасона, цвета и цены, от самой демократичной до крайне дорогих. В СССР, конечно, выбор был меньше, зато марка спортивной обуви «Два мяча» была знакома всем. Именно ее носили и Волк из «Ну, погоди!», и Юрий Гагарин, и Виктор Цой. Эти кеды отлично выглядели, носились годами, их было легко стирать.

Этими же качествами кеды могут похвастаться и сегодня, поэтому поклонники с радостью приобретают новые модели: немного ностальгии и отличное качество.

Парфюм «Красная Москва»

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Если вы спросите у любой дамы о самых известных духах, которые производились в СССР, она с уверенностью ответит: «Конечно, «Красная Москва» Этот аромат легко узнают среди десятков других и мамы, и бабушки. Сочетание кориандра, цветков апельсина и гвоздики дерзкое, яркое, очень запоминающееся. Именно благодаря нему, «Красная Москва» стала одним из самых популярных детищ отечественной парфюмерной промышленности. Конечно, не меньше было поклонников у «Золота скифов» и «Милой», но «Красная Москва» все же непревзойденный хит.

Этот парфюм выпускается до сих пор: кто-то покупает его в подарок бабушкам и мамам, другие уверяют, что не слышали ничего более подходящего.

Фотоаппарат «Зенит»

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На виртуальных досках объявлений сейчас спрос на «Зениты» значительно превышает предложения. А все, потому что фотоаппарат отлично зарекомендовал себя: владельцы не спешат расставаться с ним даже за внушительную сумму. Многие с нежной ностальгией вспоминают о днях, проведенных в импровизированных фотолабораториях. Сейчас пленочные фотографии снова обретают популярность, а «Зенит» выпускается в новой комплектации. Правда, стоимость такого аппарата достигает почти полумиллиона рублей.

Часы «Электроника»

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