Скафандр Юлии Пересильд из фильма «Вызов» выставили на продажу

Скафандр «Сокол КВ-2», в котором актриса Юлия Пересильд снималась в фильме «Вызов» на борту Международной космической станции (МКС), выставлен на продажу на сайте «Главкосмоса» (входит в госкорпорацию «Роскосмос»). Стоимость костюма не указана, но на сайте можно оставить заявку на его покупку.

© Sostav.ru

«Скафандр использовался в космосе и сейчас находится в идеальном состоянии. Может быть использован в качестве музейного экспоната или в частной коллекции, реквизита для съёмок фильмов или рекламы, в других целях», — говорится в описании лота.

Скафандр весит 10,5 кг и поддерживает радиосвязь через гарнитуру, оснащённую наушниками и двумя микрофонами. Кроме шевронов с российским флагом и логотипом «Роскосмоса», к нему спереди прикреплена нашивка «Ю. Пересильд / Y. Peresild».

В комплект скафандра «Сокол КВ-2» также входят перчатки, мягкий кожаный шлем, костюм, включающий утеплённые носки и бахилы, стартовая обувь (кожаные сапоги серого цвета), сумка для скафандра (полётная), комплект трикотажного белья (фуфайка и кальсоны).

Премьера космической драмы «Вызов» прошла в Кремле в День космонавтики, 12 апреля. Фильм Клима Шипенко вышел на большие экраны 20 апреля. Лента повествует о торакальном хирурге Евгении (Юлия Пересильд), которой за месяц необходимо подготовиться к полёту в космос. В условиях невесомости ей предстоит провести сложнейшую операцию, чтобы спасти космонавта.