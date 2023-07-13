В новосибирскую библиотеку вернули книгу спустя 95 лет

В 1928 году издание романа американского писателя Эптона Синклера "Сильвия" было выдано читателю. Книгу вернули в Центральную городскую библиотеку им. К. Маркса в Новосибирске только спустя 95 лет. Об этом РИА Новости рассказала заместитель директора библиотеки Елена Немцева.

© Центральная городская библиотека им. К. Маркса в Новосибирске

По словам Немцевой, книгу со штампами "Центральная библиотека имени Карла Маркса г. Ново-Николаевск" в библиотеку принесла местная жительница Виктория Агамян, которая обнаружила издание в семейном архиве.

Заместитель директора библиотеки также отметила, что книгу вернули в достаточно ветхом состоянии и она вряд ли представляет антикварную ценность.

"В истории библиотеки не так много случаев с небывало длительной задержкой книг. Однажды в библиотеку вернули издание спустя 10 лет – книгу также обнаружили родственники читательницы", – поделилась Немцева.

Представители библиотеки поблагодарили семью Агамян за возвращение книги.