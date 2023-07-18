Чем полезен мак и почему не стоит бояться этого растения

Цветок мака, с его элегантными лепестками и яркой окраской, является источником мистики и обожания во многих культурах. От медицинского использования до символического значения, мак был в центре внимания на протяжении веков. Давайте углубимся в изумительные факты о цветке мака.

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Существует несколько видов мака

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Существует более 70 видов мака различных форм и цветов, подходящих для различных садов и стилей посадки. Его универсальность — одна из его сильных сторон и лишь одна из многих причин, почему он так популярен у садоводов. Мак растет в основном в северном полушарии, один вид встречается в южной части Африки. Papaver nudicaule, исландский мак, происходит из субарктических районов Европы и Америки, в том числе за Полярным кругом. Они являются частью семейства Papaveraceae, которое включает в себя другие роды, обычно называемые маками, такие как Meconopsis (гималайский мак) и Eschscholzia (калифорнийский мак).

Мак культивировали еще до нашей эры

Известно, что еще в 2700 году до нашей эры минойцы, развитая цивилизация, базировавшаяся на Крите, выращивали мак для получения семян. Тот цветок, с которым вы, вероятно, больше всего знакомы, — это Papaver orientale или Восточный мак. Этот цветок является одним из наиболее широко выращиваемых, а его бархатистые цветки сделали его популярным в буйном дизайне посадок. Большинство сортов были выведены в Великобритании в начале 20 века.

Маки играли значительную роль в древней мифологии и медицине

Древние греки считали мак источником плодородия, здоровья и силы. Греческие спортсмены употребляли смесь семян мака, меда и вина для улучшения результатов. В греческой мифологии цветок мака связан с Морфеем, богом сна и сновидений. На самом деле наркотик морфин, получаемый из мака, назван в честь греческого бога Морфея. Считается, что греческие боги дали Деметре, богине земледелия и урожая, маки, чтобы помочь ей уснуть (она была расстроена, потому что ее дочь Персефона была похищена Аидом, богом подземного мира). Маки были найдены в пещере Гипноса, бога сна. Никс, богиня ночи, и ее брат Гипнос, бог сна, также связаны с символом цветка мака.

Цветок мака ассоциируется с днем памяти

Помимо вечного сна, мак на протяжении всей истории символизировал память и надежду. Сегодня маки несут послание мира с подтекстом солдатской жертвы, поскольку они, как правило, растут на истерзанных войной полях. После наполеоновских войн в начале 19 века и снова после Первой мировой войны вокруг начали появляться красные цветы мака. Они часто были первым типом растительности, которая отрастала на разрушенных полях сражений, богатых известковыми отложениями. Это обеспечило оптимальную почву для их роста. В известном стихотворении ветерана войны Джона МакКрея «На поле Фландрии» маки упоминаются.

Семена мака полезны для здоровья

Они богаты растительными белками, диетическими волокнами и полиненасыщенными жирными кислотами, такими как омега-3 и омега-6. Эти жирные кислоты способствуют здоровью сердца, улучшают функцию мозга и поддерживают иммунную систему.

Семена мака также содержат множество витаминов и минералов, включая кальций, железо, магний, цинк и медь. Кальций необходим для здоровых костей и зубов, железо способствует нормальной работе кровеносной системы, а магний важен для нервной системы и мышц.

Одним из наиболее интересных свойств семян мака является их способность снижать уровень холестерина в крови и помогать контролировать уровень сахара, что особенно полезно для людей с диабетом или проблемами с сердечно-сосудистой системой.

Они также могут помочь в снижении веса, так как содержат мало калорий, но при этом дают ощущение сытости благодаря высокому содержанию волокон.

Семена мака можно добавлять в кулинарию, в том числе в выпечку, салаты, йогурт или каши. Они придают блюдам нежный ореховый вкус и насыщают их питательными веществами. Однако, перед употреблением семян мака рекомендуется проконсультироваться с врачом, особенно если у вас есть особые медицинские состояния или противопоказания.

Семена мака используются в косметической продукции

Зерна мака или масло из них добавляются в различные средства по уходу за кожей, включая крема, лосьоны, маски и скрабы.

Мак содержит антиоксиданты, которые помогают защитить кожу от свободных радикалов и предотвращают преждевременное старение. Он также обладает противовоспалительными свойствами, что позволяет использовать его в продуктах для смягчения и снятия раздражения кожи.

Масло мака использование для увлажнения и питания кожи. Оно способствует сохранению влаги, улучшает эластичность и смягчает кожу. Масло мака также хорошо впитывается, не оставляя жирного блеска, и это делает его идеальным компонентом в увлажняющих и питательных средствах.

Кроме того, экстракт мака используется в косметических продуктах для волос. Он помогает укрепить волосы, делает их более гладкими и блестящими. Мак также способствует стимуляции роста волос и может помочь при их выпадении.

Мак часто используется в парфюмерии

Масло мака может использоваться в качестве ароматического компонента или базы для создания различных ароматов. Его уникальный аромат обладает цветочными и легкими нотами, которые придают парфюмам свежесть и женственность. Оно часто используется в парфюмерных композициях для создания цветочных, пудровых или древесных ароматов.

Не весь мак имеет наркотический эффект