Компания Disney проведет выставку в честь 100-летнего юбилея

В честь своего 100-летнего юбилея компания Walt Disney организует историческую выставку, на которой будут представлены артефакты из фильмов Marvel, "Звездных войн" и других фильмов Disney. Об этом сообщает Express.

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13 октября 2023 года в лондонском центре ExCel стартует историческая выставка, посвященная 100-летнему юбилею самой известной анимационной студии.

На выставке будут представлены памятные артефакты и реквизит из фильмов и анимационных лент, выпущенных компанией Disney за все 100 лет.

Среди этих предметов - экспонаты из кинематографической вселенной Marvel, а также из саги "Звездные войны", включая дроида BB8 в натуральную величину и комплект брони штурмовика.

На сбор экспозиции у компании ушло четыре года. Посетители смогут заглянуть в галерею "Откуда берутся сказки?", где будет представлена настоящая бутафорская книга сказок из начальной сцены классического фильма 1937 года "Белоснежка и семь гномов".

Там же будет выставлена карусельная лошадка Мэри Поппинс, на которой в фильме катался Дик Ван Дайк, макет корабля "Черная жемчужина" из "Пиратов Карибского моря", а также шлемы Железного человека, Капитана Америки и Человека-муравья из вселенной Marvel.