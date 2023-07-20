Райан Гослинг решил подарить гитару Чимину из BTS за образ Кена

Актер обратился к участнику группы и отметил, что музыкант повторил образ его героя в одном из своих клипов. За это Гослинг решил преподнести Чимину особый подарок — гитару Кена. «Я заметил, что твой наряд в Permission to Dance такой же, как мой костюм Кена из предстоящего фильма про Барби. Надо отдать тебе должное: ты сделал это первым, ты сделал это лучше», — сказал актер, отметив, что существует негласный кодекс Кена, согласно которому он должен отдать корейскому исполнителю самое ценное, что у него есть.