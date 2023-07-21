Реклама холодильника из 1950-х впечатлила пользователей Сети

Пользователь сети с ником SonicAkshay_26 опубликовал на Reddit рекламу холодильника, которая была снята в 1950-х годах.

Видео впечатлило зрителей: многие из них заявили, что хотели бы купить такую технику.

«В этом холодильнике (...) хватит места для всей вашей еды: для свежих и замороженных продуктов, консервов, бутылок и упаковок», — рассказывает актриса в ролике.

Затем она открывает холодильник и обращает внимание зрителей на дверцу холодильника, где есть полки для бутылок, съемный ящик для овощей и фруктов, а также отдельные контейнеры для масла и хранения уже приготовленной еды. После этого женщина показывает основную камеру холодильника с вместительными выдвижными полками и морозилку, в которой есть специальное устройство, позволяющим доставать весь лед сразу из формы.

«Этот холодильник 1956 года выпуска обладает гораздо большим количеством функций, чем наши современные холодильники», — подписал видео SonicAkshay_26.

За сутки его публикация набрала более 30 тысяч лайков и 1,5 тысячи комментариев.