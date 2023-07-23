Олимпийский факел Игр-1968 продан за $187,5 тысяч

Олимпийский факел зимних Олимпийских игр — 1968, которые состоялись в Гренобле, продали на аукционе RR Auction. Об этом сообщает издание Inside the games.

Цена за олимпийский факел составила $187,5 тыс. Всего в мире сделано 33 таких факела.

«Этот факел сыграл важную роль в зажжении олимпийского огня во время исторической церемонии открытия, для которой впервые был построен временный стадион. <..>

Факел был зажжен в Олимпии в Греции через три дня после того, как это должно было произойти, из-за попытки государственного переворота короля Константина II, который был свергнут со своего престола восемью месяцами ранее, против диктаторского военного режима Георгиоса Пападопулоса», — отмечено в статье.

На этом же аукционе была продана золотая медаль фигуриста Александра Зайцева, которую тот завоевал на Олимпийских играх — 1980 в паре с Ириной Родниной в американском Лейк-Плэсиде. Цена за золотую олимпийскую медаль фигуриста составила $93 тыс.

В паре с Родниной Зайцев дважды стал олимпийским чемпионом — в 1976 и 1980 годах. Также пара шесть раз завоевывала золотые медали чемпионатов мира, фигуристы поднимались на высшую ступень пьедестала с 1973 по 1978 год. Семь раз Роднина и Зайцев выигрывали европейское первенство (1973—1978, 1980).