Кукле Барби посвятили аромат за $65

Парфюмерный бренд DefineMe совместно с компанией по производству игрушек Mattel представили цветочно-фруктовый аромат Barbie Eau de Parfum, который призван воплотить в себе образ знаменитой куклы Барби. Об этом сообщает WWD.

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Новый аромат, работа над которым велась с 2019 года, уже поступил в продажу в некоторые онлайн-магазины по цене $65 за 100 мл. В составе парфюмерной композиции ноты клубничного нектара, гардении, розовой магнолии, взбитых сливок, пиона и сандалового дерева.

«Мы хотели собрать вместе все элементы личности Барби, которая искрится, веселится, наделяет силой, и создать аромат, отражающий эти черты», — рассказала основательница парфюмерного бренда DefineMe Дженнифер Ньютон.

Ньютон добавила, что в будущем DefineMe представят аромат, отражающий личность возлюбленного Барби — Кена.