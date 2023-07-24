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На аукционе продали самую дорогую куклу Барби

Самая дорогая кукла Барби в истории была продана на торгах аукционного дома Christie's. Об этом сообщает NY Post.

На аукционе продали самую дорогую куклу Барби
© Globallookpress.com

Известно, что знаменитая кукла была продана за 302,5 тысячи долларов. На Барби было надето колье с настоящим и очень редким розовым бриллиантом, размером в один карат. Это украшение создал австралийский ювелир Стефано Кантури.

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Президент Christie's Americas Бонни Бреннан заявила, что все вырученные за куклу средства были направлены в Фонд борьбы с раком молочной железы.

Отмечается, что на сегодняшний день цены на Барби значительно выросли. Первая кукла, выпущенная в 1959 году, сейчас можно приобрести за 25 тысяч долларов.

Ранее "Барби" стала самым успешным фильмом режиссера-женщины.