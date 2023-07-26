Эскиз платья принцессы Дианы выставили на аукцион

Эскиз платья принцессы Дианы, созданный британским модельером Виктором Эдельштейном, выставили на продажу за 720 тысяч рублей. Об этом сообщает Daily Mail .

Известно, что торги пройдут в онлайн-формате 27 июля в аукционном доме Nate D. Sanders Auctions. При этом стартовая цена данного лота составит 8000 долларов.

«Черное платье из шелкового бархата с пуговицами из бриллиантов», — говорится в подписи к рисунку, которую оставил дизайнер.

Уточняется, что наряд, созданный по упомянутому эскизу, представляет собой черное платье длины миди без бретелей с тремя бриллиантовыми пуговицами и имитацией кармана. Королевская особа впервые вышла в свет в таком образе на премьеру фильма «Опасные связи» в 1989 году.