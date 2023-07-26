Кольцо рэпера Тупака продали на аукционе более чем за миллион долларов

Кольцо рэпера Тупака стало самым ценным артефактом хип-хопа, когда-либо проданным на аукционе
Знаменитое кольцо Тупака Шакура, которое он носил во время своего последнего выступления в 1996 году, было продано на аукционе Sotheby's за рекордную сумму в $1 016 000 млн. Об этом сообщает NY Post.
Массивных золотой перстень в виде короны с рубинами и бриллиантами было создано для Тупака нью-йоркскими ювелирами в честь его помолвки с дочерью музыканта Куинси Джонса, Кидадой, с которой рэпер встречался за несколько месяцев до своей смерти. На кольце выгравирована надпись: «Pac & Dada 1996». Последний раз рэпер надевал кольцо за несколько дней до своей смерти — на церемонию вручения наград MTV Video Music Awards 1996 года.
Продать кольцо представителям Sotheby's предложила крестная мать и доверенное лицо рэпера Яасмин Фула. В заявлении аукционного дома говорится, что кольцо рэпера стало «самым ценным артефактом хип-хопа, когда-либо проданным на аукционе» и единственным украшением, которое было куплено более чем за $1 млн.
«Это единственное в своем роде кольцо было разработано самим Тупаком и является одним из конечных продуктов его безграничной творческой энергии — уникальным артефактом того периода времени, который является свидетельством его непреходящего влияния на хип-хоп», — сказала глобальный руководитель Sotheby's по науке и популярной культуре Кассандра Хаттон.