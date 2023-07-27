Украденная рукопись Кортеса возвращена в Мексику из США

Власти США вернули Мексике рукопись конкистадора Эрнандо Кортеса от 1527 года, которая была украдена из Национального архива этого государства в 90-х годах.

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Об этом сообщила прокуратура штата Массачусетс.

"Благодаря эффективному международному сотрудничеству рукопись, подписанная Эрнандо Кортесом и считавшаяся утерянной на протяжении десятилетий, наконец-то находится там, где она должна быть, являясь ценной частью истории и наследия Мексики", - говорится в заявлении.

Рукопись представляет собой платежное поручение, которое Кортес подписал 27 апреля 1527 года во время испанской экспедиции в Центральную Америку, разрешающее покупку розового сахара для аптеки.

Документ был незаконно вывезен из Мексики в 90-х годах и выставлен в 2022 году на аукцион в Массачусетсе. Тогда власти Мексики предупредили США о том, что рукопись скорее всего была украдена. Прокуратура США подала гражданский иск о конфискации артефакта, чтобы обеспечить его законное возвращение.

В феврале Министерство юстиции США распорядилось вернуть исторический документ в архив Мексики.

Эрнандо Кортес - испанский конкистадор, участвовавший в экспедиции по завоеванию Кубы в 1511-1514 годах.