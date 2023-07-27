Из России в Африку отправятся посвященные стране фотографии

Коллекции фотографий и копийные выставки, возможно, отправятся в Африку - Россия открывает африканским ученым доступ к совместному изучению своих собраний материалов по континенту, сообщила директор Российского этнографического музея Юлия Купина.

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Сейчас, по ее словам, этот вопрос прорабатывается.

Российский этнографический музей уже участвовал в ряде мероприятий министерства культуры, проходивших в ряде африканских стран, в частности, в Египте и Эфиопии. Делясь впечатлениями об этом, Купина отметила, что "существует некоторый даже ностальгический интерес к России, все говорят о том, какие активные гуманитарные связи у нас были и как их можно развивать".

По мнению Купиной, активизация гуманитарного взаимодействия между Россией и странами Африки - "это очень интересный тренд, который будет способствовать и развитию креативных индустрий (Африка всегда очень креативна во всем) и познанию самих себя".

"Мы же изучаем традиции народов, а Африка - это цивилизация живой традиции, и многие процессы либо служат хорошим сравнительным материалом для нашего изучения, либо такими своеобразными зеркалами, чтобы увидеть мировые тренды, происходящие и в Евразии, на нашей территории, и в Африке", - цитирует Купину ТАСС.

Кстати

Одна из африканских коллекций Российского этнографического музея связана с фотографиями с крейсера "Африка", на котором русские моряки в начале 80-х годов XIX века совершили кругосветное плавание. На них запечатлены города и люди континента.