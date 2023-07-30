Эксперты объяснили обвал продаж Barbie

Продажи кукол Barbie рухнули на 23% в первой половине 2023 года. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на данные производителя игрушек Mattel. Общая выручка от кукол, выпускаемых под брендом Barbie, составила в первом полугодии $459,6 млн, что почти на четверть меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В компании пояснили, что ряд рекламных кампаний был перенесен с первого полугодия на второе — к выходу фильма «Барби», который создавался при участии Mattel. По мнению экспертов, с этим и связаны временные финансовые неудачи — после успеха картины продажи могут вырасти. Непосредственно перед выходом фильма продажи Barbie были не такими плохими: за три месяца до 30 июня они составили $282,7 млн, что всего на 7% меньше, чем за тот же период прошлого года. Участники рынка отмечают, что фильм уже повышает интерес к покупке-продаже винтажных кукол Barbie.