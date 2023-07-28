7 легких романов: идеальные книги на лето

Идеальный роман на лето читается на одном дыхании, вдохновляет и оставляет приятное послевкусие. Согласны? Вместе с книжным сервисом Литрес мы выбрали 7 красивых романов, которые хочется взять с собой в отпуск, — о любви, призвании, поисках себя и, конечно же, путешествиях.

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«Книжная кухня», Ким Чжи Хе

Читая этот солнечный роман, вы перенесетесь в атмосферу Южной Кореи, но не той, которую видели в жестоких триллерах. Наоборот, в книге Ким Чжи Хе все очень трогательное и милое. Главная героиня Ю Чжин решает бросить шумный Сеул и поселиться в уютном городке на берегу озера. Она придумала интересный проект — литературное кафе-пансионат «Книжная кухня». Ю Чжин собрала отличную команду, — сотрудники варят кофе и интуитивно подбирают для каждого гостя книгу, которая подается вместе с заказом. Каждый день девушка делает свою работу с любовью, поэтому с ней начинают происходить маленькие чудеса. В кафе заходят очень разные люди — в том числе и знаменитости, и к каждому из них хозяйка старается найти подход. В романе нет драм, страстей или резких сюжетных поворотов, но есть живые истории гостей и работников «Книжкой кухни», вызывающие сочувствие и восхищение. А еще книга помогает лучше понять корейскую культуру — автор описывает проблемы и страхи современных корейцев, особенности их быта и мышления.

«Мечтатели Бродвея. Том 1. Ужин с Кэри Грантом», Малика Ферджух

Переносимся в послевоенный Нью-Йорк — город джаза и больших надежд. 17-летний француз Джослин покидает Париж ради того, чтобы покорить Бродвей, — он полон решимости и энтузиазма. Вскоре у парня появляются классные подруги-соседки: танцовщица Манхэттен, модель Шик, начинающая актриса Пейдж и продавщица Хэдли. Вместе они грезят о карьере на сцене и подиуме, делятся секретами и сплетничают, ходят на танцы, ищут настоящую любовь и теряют голову от нью-йоркского воздуха с ароматом свободы и безграничных возможностей. Героев ждут и удачи, и разочарования, но главное, — они есть друг у друга. Эта книга по настроению и духу напоминает микс сериала «Секс в большом городе», романа «Завтрак у Тиффани» и мюзикла «Весь этот джаз». Идеальное чтение, если вам хочется насладиться ретро-атмосферой Нью-Йорка, а также бесконечными курьезами и приключениями, которые случаются с главными героями.

«Когда жизнь подкидывает тебе лимоны», Фиона Гибсон

Если жизнь подкидывает вам лимон — сделайте лимонад, — это расхожее выражение вы наверняка слышали. Главная героиня романа Фионы Гибсон Вив тоже придерживается подобных принципов. Но что делать, если очередной лимон слишком уж кислый? Когда-то у женщины была образцово-показательная семья: красивый дом, двое детей, состоятельный муж… Время шло, дети разъехались, а супруг, как выяснилось, изменяет. Надвигающийся климакс тоже не придает уверенности в себе, но Вив не намерена сдаваться. Поплакала — и хватит. Жизнелюбие, отменное чувство юмора и оптимизм творят чудеса — героиня не просто выходит из кризиса, но и начинает новую главу своей жизни. Еще более увлекательную и наполненную приятными событиями. Легкий роман читается на одном дыхании и дает надежду: ни возраст, ни социальный статус, ни другие внешние обстоятельства не должны влиять на наше внутреннее счастье. А иногда над неприятностями достаточно просто посмеяться — ну с кем не бывает!

«Броманс. Тайный клуб романтиков», Лисса Кей Адамс

Хотите услышать искренние мужские разговоры об отношения? Тогда добро пожаловать в книжный клуб Bromance — место, где мужчины открыто обсуждают все наболевшее. Главный герой Гевин Скотт переживает тяжелый развод, сопровождающийся еще и унижением, — уходя, жена заявляет, что все эти долгие годы совместной жизни никогда не испытывала удовольствие в постели и симулировала оргазм. Сначала Гевин не придумывает ничего лучше, чем напиться в стельку, но потом находит компанию таких же как он, — разочарованных мужчин с разбитым сердцем. Парни организовывают тайный клуб-братство, чтобы собираться по вечерам, обсуждать психологию отношений и поддерживать друг друга. Их беседы — честные, циничные, иногда наивные и очень смешные. Эту книга будет особенно интересна женщинам, — помогает лучше понять противоположный пол, страхи и переживания даже самых на первый взгляд сильных и сдержанных мужчин.

«Я подарю тебе крылья. Книга 1», Ана Шерри

Вдохновляющая история любви, которая начинается на небесах — в буквальном смысле. Действие разворачивается в кабине пассажирского самолета, летающего по всему миру. Яркая и целеустремленная Оливии всегда мечтала летать, но лишь пережив личную драму, она наконец-то решила следовать своим желаниям. Она покинула родной Лондон и отправилась в Дубаи, чтобы стать бортпроводницей. Работа оказалась тяжелой, отношения в коллективе — непростыми. И особенно раздражал командир экипажа, пилот Даниэль Фернандес Торрес, с которым общение не заладилось с самого начала… Но никаких спойлеров! Отметим лишь, что в книге, помимо романтической линии, вы найдете много любопытных фактов о работе авиации и будней экипажа. Автор уделяет внимание деталям, и даже взлет и посадку самолета российская писательница Анна Шерри описывает так, что дух захватывает.

«Подкаст бывших», Рейчел Линн Соломон

Шай Голдстайн давно работает на радио и очень любит то, чем занимается. Однако с недавнего времени ее раздражает новый сотрудник — амбициозный и заносчивый выпускник престижного колледжа Доминик Юн. Он кажется Шай слишком самонадеянным и наглым. Доминик же уверен, что на радиостанции все безнадежно устарело и нужны новые развлекательные шоу, которые привлекут больше слушателей. Так появляется «Подкаст бывших» — босс Доминика и Шай считает, что они отлично справятся с ролью соведущих. Для этого нужно придумать убедительную историю их отношений — якобы молодые люди когда-то были вместе, но теперь расстались и ведут совместную передачу об отношениях. Герои так бесят друг друга, что изображать бывших им совсем не сложно, — в эфире они пререкаются и отпускают критические, иногда даже обидные комментарии. Но, как это часто бывает, самые классные истории любви именно так и начинаются…

«Кругом одни невесты», Юлия Набокова