Дрейк вызвал слухи, что купил самое дорогое кольцо в истории хип-хопа

Как отмечает The Daily Mail, кольцо из золота с бриллиантами и рубинами было продано в 20-х числах июля на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за один миллион долларов - тем самым украшение стало самым дорогим в истории хип-хопа. Личность покупателя тогда не сообщалась.

Продать кольцо на аукционе решила крестная мать музыканта, а само мероприятие было посвящено 50-летию хип-хопа, которое отмечается в августе этого года. Тупак Шакур был застрелен в сентябре 1996 года. Творчество музыканта пользовалось успехом после его смерти. Было продано более 75 млн копий его проектов — "All Eyez on Me" и сборника "Greatest Hits". Рэпер получил бриллиантовые сертификаты от RIAA. Также большая часть его жизни стала частью образовательного процесса учебных заведений США.