Дрейк вызвал слухи, что купил самое дорогое кольцо в истории хип-хопа

Рэпер Дрейк спровоцировал слухи о том, что именно он стал таинственным покупателем кольца Тупака Шакура, который недавно продали на аукционе. Музыкант опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) снимок с украшением.

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Как отмечает The Daily Mail, кольцо из золота с бриллиантами и рубинами было продано в 20-х числах июля на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за один миллион долларов - тем самым украшение стало самым дорогим в истории хип-хопа. Личность покупателя тогда не сообщалась.

Кольцо было сделано за несколько дней до смерти Шакура, его создавали несколько месяцев. При его создании рэпер вдохновлялся политическим манифестом Никколо Макиавелл "Государь", пока находился еще в тюрьме по обвинению в сексуальном насилии. На кольце выгравирована надпись: "Pac & Dada 1996", - это отсылка к помолвке с Кидадой Джонс.