Посмертный альбом певицы Шинейд О’Коннор выйдет в 2024 году

Артистка почти закончила работу над новыми произведениями.

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26 июля стало известно о смерти знаменитой ирландской певицы Шинейд О’Коннор, которой было всего лишь 56 лет.

Сейчас уже не секрет, что трагедия случилась из-за обострения онкологического заболевания, с которым исполнительница боролась все последние годы, не афишируя свой недуг.

Также сотрудничавшие с ней музыканты и продюсеры раскрыли, что Шинед до последнего момента работала над выпуском нового альбома, и закончила его примерно на восемьдесят процентов.

Певица, зная о своем смертельном диагнозе, очень хотела успеть выпустить его до ухода из жизни, планируя выпуск на 2024 год.

Поэтому ее коллеги пообещали поклонникам Шинейд О’Коннор, что для них ее цель стала своего рода последним желанием, которое они обязательно осуществят.