Вещи и мотивы были осмысленными: историк – о национальной одежде казахов
Национальная одежда казахского народа может многое поведать об образе жизни и быте человека. Об этом рассказала кандидат исторических наук Зауре Картова. Как пояснила эксперт, все это отображается через орнаменты, которые используют при шитье одежды.
«Когда мы говорим о казахском национальном костюме, хочется отметить, что национальная одежда имеет значение в ментальном, философском понимании казахского народа, его образа жизни и быта. Жизнь кочевника проходила в постоянно меняющейся обстановке. Поэтому эти обстоятельства были наложены на изобразительное искусство. Все понимание о мире было отражено в зооморфном орнаменте, и каждый вид животных имел свой способ орнаментального изображения. Например, часто встречаются бараний рог «қошқар мүйіз», след верблюда «түйе табан», кость «желіншік», позвоночник «омыртқа», собачий хвост «ит құйрық». Все эти силуэты и орнамент были близки кочевнику и исходили из его понимания мира», – рассказывает историк.
Каждый орнамент имеет свой смысл и посыл. Многие символы отображали элементы юрты, животных, окружающего мира в целом.
«Қошқар мүйіз» и «аша тұйяқ» обозначали материальное благополучие. Одежда иногда украшалась символом «түйе табан» (верблюжий след), что означало, что она шита, в первую очередь, для дальней дороги, для кочевничества и для передвижения. Поклонение силам природы нашло отражение в символике пейзажного орнамента. Для него были характерны такие природные явления, как молния, огонь, ветер. Все это также находило отражение в национальных узорах. Первое представление о космологии, то есть, о сотворении мира, также легло в основу космологических орнаментов – это розетки в виде звезд, солярные, астральные узоры (жұлдыз, тоқ жұлдыз), они также изображались на верхней одежде», – отмечает Картова.
Свое значение имел и цвет одежды. В основном представители казахского этноса старались носить светлые и яркие оттенки.
«Каждый цвет имел свой символ. Белый – это счастье и благополучие, голубой – небо, желтый – цвет мудрости, зрелости, красный считался цветом огня, зеленый – цвет молодости. Очень редко использовался черный. Черный обозначал землю, смерть. Поэтому черного цвета не так много встречается в казахском национальном искусстве. Вся одежда у казахов была ярких цветов», – подчеркивает эксперт.
Некоторые орнаменты казахи различали и по половому признаку. К примеру, если в одежде девочек использовались знаки «құсмұрың» (птичий клюв), «құсқанат» (птичье крыло), элементы цветов и ласточек, то у мальчиков орнаменты были в виде стрелы, орла, бараньего рога.
«Костюмы украшались птичьими перышками, мехом животных, вышивкой. Иногда к ним добавляли монетки, бусы, золотые и серебряные нити. Особенно мы это видим в женской одежде. Монеты, бусы одевались девочкам с двойным смыслом. Девушка должна была ходить так, чтобы не было лишнего шума. Поэтому, когда она шла в такой одежде, то издавался определенный мягкий звук, и было слышно, что идет именно девушка. Одежда не была ярких цветов. Через орнамент можно было передать еще некоторые смыслы. Например, если в семье дочь выходила замуж, то через год-два она отправляла родителям подарок. И если на этом подарке были изображены узоры в виде бараньего рога, верблюжьего следа, то это означало, что у девушки все хорошо, и она удачно вышла замуж. А если она наносила мало орнаментов, это означало, что в этом доме ей живется тяжело. Наиболее часто наносился такой элемент, как «птичье крыло». Он означал, что девочка живет свободно, независимо и ей в этом доме неплохо», – рассказывает Зауре Картова.
Сейчас национальный стиль казахского народа стал снова набирать популярность. Некоторые орнаменты используют крупные мировые дома моды. По мнению ученого, при изготовлении одежды дизайнерам нужно глубже изучать тему национальных нарядов.
«Нужно учитывать, что казахский костюм был связан с кочевым образом жизни. Это в первую очередь наряд кочевников. Поэтому он всегда был лаконичным, не было никогда лишних деталей. Сейчас мы возвращаемся к лаконичным оверсайз-вещам, которые очень удобны для движения и служат для того, чтобы можно было выполнять много функций. А раньше она нужна была для защиты от суровых холодов, жары, солнца, ветра. Одежда, как правило, вышивалась или украшалась аппликацией. Характер орнамента соответствовал используемому материалу (бархат, шелк, атлас или другие виды ткани). Каждый узор мог рассказать свою историю, он носил особый смысл. Все вещи и мотивы обязательно были осмысленными, что очень важно для казахского мировоззрения», – делится историк.
Национальный орнамент имел не только символическое значение, но и религиозное. Например, узоры, которые украшали головные уборы, нельзя было размещать на другой одежде и ниже пояса.
Сегодня в Казахстане ведется активное изучение национальных узоров. Исследователи восстанавливают историю возникновения и развития казахского народного орнамента.