Вещи и мотивы были осмысленными: историк – о национальной одежде казахов

«Костюмы украшались птичьими перышками, мехом животных, вышивкой. Иногда к ним добавляли монетки, бусы, золотые и серебряные нити. Особенно мы это видим в женской одежде. Монеты, бусы одевались девочкам с двойным смыслом. Девушка должна была ходить так, чтобы не было лишнего шума. Поэтому, когда она шла в такой одежде, то издавался определенный мягкий звук, и было слышно, что идет именно девушка. Одежда не была ярких цветов. Через орнамент можно было передать еще некоторые смыслы. Например, если в семье дочь выходила замуж, то через год-два она отправляла родителям подарок. И если на этом подарке были изображены узоры в виде бараньего рога, верблюжьего следа, то это означало, что у девушки все хорошо, и она удачно вышла замуж. А если она наносила мало орнаментов, это означало, что в этом доме ей живется тяжело. Наиболее часто наносился такой элемент, как «птичье крыло». Он означал, что девочка живет свободно, независимо и ей в этом доме неплохо», – рассказывает Зауре Картова.