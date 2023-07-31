Сшитая на заказ норковая шуба Элвиса Пресли выставлена на аукцион

«Однажды вечером, когда моя сестра Джинджер гостила в Грейсленде, Элвис решил порыться в своем шкафу и спросил Джинджер, сможет ли Майк носить эту норковую куртку. Мой брат был примерно одного роста с Элвисом. Элвис хотел подарить ее [шубу] ему, так как очень любил Майка», — сказано в письме.