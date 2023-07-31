Сшитая на заказ норковая шуба Элвиса Пресли выставлена на аукцион
Сшитая на заказ норковая шуба Элвиса Пресли, которую он носил в последние месяцы своей жизни, выставлена на продажу за £15 тысяч. Об этом пишет Daily Mail.
Шуба длиной 47 см имеет кожаный воротник и карманы, спереди застегивается на восемь пуговиц. Она уйдет с молотка на аукционе Henry Aldridge & Son в Великобритании.
Куртка продается вместе с письмом Розмари Старки. «Эта норковая куртка является подлинной и была подарена моему брату Майку Олдену, который также является братом моей сестры Джинджер Олден, которая была невестой Элвиса», — написала Старки, сестра Майка Олдена.
Элвис Пресли также планировал нанять Майка Олдена в качестве своего личного телохранителя.
«Однажды вечером, когда моя сестра Джинджер гостила в Грейсленде, Элвис решил порыться в своем шкафу и спросил Джинджер, сможет ли Майк носить эту норковую куртку. Мой брат был примерно одного роста с Элвисом. Элвис хотел подарить ее [шубу] ему, так как очень любил Майка», — сказано в письме.