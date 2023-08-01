Входную дверь дома, где убили Шэрон Тейт, выставили на аукцион

Входную дверь дома, в котором в 1969 году члены основанной Чарльзом Мэнсоном секты "Семья" убили актрису Шэрон Тейт, выставили на торги. Об этом сообщает американский таблоид TMZ.

Аукцион продлится до сентября. Владелец лота изначально ожидал выручить от двух до четырех тысяч долларов, однако уже в начале торгов один из участников сделал ставку в размере 25 тысяч долларов. Не исключено, что стоимость двери к концу аукциона вырастет в разы.