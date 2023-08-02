В России выросли онлайн-продажи кукол «Барби»

Несмотря на то, что фильм не вышел в РФ, рост составил от 24 % до 50%. Спрос объясняют грамотной маркетинговой стратегией.

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Продажи куклы «Барби» и сопутствующих товаров в России выросли на фоне ажиотажа вокруг мировой премьеры одноименного фильма, несмотя на то, что в стране он не вышел, пишут «Ведомости».

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С 21 по 28 июля продажи «Барби» и связанных с брендом товаров в Ozon увеличились на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сообщил изданию представитель компании.

Представитель «Яндекс Маркета» также отметил рост: с 17 июля по 27 июля превысил на 50% показатель аналогичного периода 2022 года. Однако представитель Wildberries уверяет, что вышедший в покат фильм не оказал существенного влияния на спрос.

Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина оценивает увеличение продаж кукол Barbie и сопутствующих товаров с 21 по 28 июля в 1,5 раза. Она утверждает, что рост связан с хорошо продуманной стратегией продвижения фильма и лицензионных продуктов.

Американская компания Mattel, производитель известных кукол, в последние три года занимала 12% российского рынка игрушек, весь он в 2022 году составил 200,1 млрд руб, утверждают в АИДТ. Около 60% детских товаров реализуют через онлайн-каналы дистрибуции, подчеркнула Цицулина. Выручка ООО «Маттел» в 2022 году составила 4,69 млрд руб., в предыдущем — 7,32 млрд руб., согласно данным «СПАРК-Интерфакс».

По словам экс-директора по маркетингу «Маттел Россия» Маргариты Лапидус, увеличение продаж в 3 4 раза обеспечивали кинорелизы в России, большую роль играли маркетинговые бюджеты картин. Поскольку в РФ продвижения фильма не будет, то продажи составят всего 30 40% в годовом выражении.

Поскольку продукцию Mattel теперь поставляют по парралельному импорту, компания не сможет заработать больше в 2 3 раза, отмечают эксперты.

Мировая премьера «Барби» состоялась 21 июля. За первые выходные фильм собрал в США $155 млн. На производство фильма ушло $145 млн и ещё $150 млн вложено в маркетинг. В первый понедельник проката комедия «Барби» заработала в США $26 млн, тогда как «Темный рыцарь» в 2008 году принёс своим создателям $24,6 млн.