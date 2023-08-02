День рождения почтового ящика: когда он появился

Ежегодно 2 августа праздник отмечают не только Воздушно-десантные войска, но и почтовый ящик. Да-да, сегодня день рождения одного из самых обыденных, но очень важных приспособлений привычного быта людей.

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Знаете ли вы, что прообразом первого почтового ящика стал деревянный башмак? В нём португальский путешественник Жоао ди Нова нашёл послание о кораблекрушении в бухте Моссел Бей. А первый почтовый ящик в привычном виде появился в Лондоне 2 августа 1858 г. Эту дату принято считать в мире его официальным днём рождения. Почтовые ящики в России появились на улицах Санкт-Петербурга на 10 лет раньше, в 1848 г. Мы и тут впереди планеты всей!

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Современные почтовые ящики в России имеют традиционно синий цвет. В Москве и Подмосковье сегодня установлено 3032 почтовых ящика. Почтальоны изымают отправления из них два раза в день и отправляют корреспонденцию в сортировочные и логистические центры. Каждый месяц только в Московском регионе Почта обрабатывает до 9 миллионов письменной корреспонденции.

С июля этого года в Московском метрополитене по Серпуховско-Тимирязевской линии курсирует поезд, в одном из его вагонов можно узнать об истории почтовых ящиков. Например, в разное время почтовые ящики были установлены на рекордных высотах в Москве. Самый «высокий» почтовый ящик в России и Европе располагался на 89 этаже (высота 354 м) в «Башне Федерации». Ранее почтовый ящик был установлен на Останкинской телебашне (высота 337 м), это событие вошло в Книгу рекордов России.