Картину знаменитого художника нашли в старинном замке в Шотландии

Картину знаменитого британского пейзажиста Джона Констебла (1776-1837) обнаружили в 800-летнем замке Крауфурдленд в графстве Эршир в Шотландии. Предварительно работа оценивается в 1-2 млн фунтов (от $1,3 млн до $2,6 млн).

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На картине изображен мост через реку, а на раме указано имя Констебла и название – «Старый мост через Эйвон». Полотно было приобретено в 1918 году и с тех пор висело в гостевом крыле замка.

Нынешний владелец недвижимости Саймон Крауфурд 10 лет назад относил картину в аукционный дом для оценки, но тогда ее посчитали подделкой, но сейчас эксперты пришли к выводу, что речь идет о подлинной работе Констебла. Она будет выставлена на торги после окончательной проверки.

Как сообщила семья Крауфурдов, вырученные деньги могут спасти их от продажи замка, поскольку его содержание ежегодно обходится в 100 тыс. фунтов ($128 тыс.), сообщает газета Daily Mail.

Констебл – британский живописец-романтик, наиболее известный своими пейзажами. В течение жизни в Англии ему удалось продать всего 12 картин и около 50 – во Франции. К наиболее известным работам мастера относятся картины «Телега для сена», «Собор в Солсбери с реки», «Дедхемская долина», «Шлюз».