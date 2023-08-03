Созданных по внешности Кайли Дженнер кукол Bratz высмеяли в сети

Пользователи сети высмеяли новую коллекцию кукол Bratz, которая была создана по внешности американской телезвезды Кайли Дженнер. Соответствующие публикация и комментарии появились на странице компании в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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В совместной линейке представлены игрушки с образами предпринимательницы. Например, одна из кукол была одета в фиолетовое платье-сетку с пышным низом и рукавами. В похожем наряде 25-летняя знаменитость появилась на Met Gala в 2021 году. Кроме того, дизайнеры переодели кукол в мини-юбки, кроп-топы, платья с разрезами и лакированную обувь.

Фанаты Bratz раскритиковали данную коллекцию, о чем принялись писать в комментариях под роликом.

«Мы этого не просили», «Выбрали ту, которая в прямом смысле этого слова похожа на куклу», «Зачем создавать коллекцию кукол с той, у которой нет чувства стиля», «Вы все испортили, выбрав ее», «Это самое большое разочарование», — высказывались они.