Личные вещи Монро и Кобейна продадут на аукционе в США

Личные вещи Мэрилин Монро и Курта Кобейна продадут на аукционе в США
Аукционный дом GWS Auctions выставил на продажу платья актрисы Мэрилин Монро, гитару рок-исполнителя Курта Кобейна и нунчаки актера и мастера единоборств Брюса Ли. Торги пройдут 26 августа в Калифорнии, сообщается на сайте организации.
Отмечается, что среди лотов Монро не только платья, цены на которые стартуют от 500 и 750 долларов, но и клатч. Он будет продаваться от 250 долларов.
Платья актриса подарила своему личному парикмахеру Сидни Гиларофф, уточнил аукционный дом. Их не носил никто, кроме Монро, сказано в нотариально заверенных письмах Гиларофф, приложенных к каждому платью.
По информации на сайте, цена за нунчаки Ли стартует от 30 тысяч долларов, а торги за электрическую гитару Кобейна начнутся от 10 тысяч долларов. Также на аукционе можно будет купить его детскую фотографию и плавательные очки.