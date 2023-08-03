Личные вещи Монро и Кобейна продадут на аукционе в США

Аукционный дом GWS Auctions выставил на продажу платья актрисы Мэрилин Монро, гитару рок-исполнителя Курта Кобейна и нунчаки актера и мастера единоборств Брюса Ли. Торги пройдут 26 августа в Калифорнии, сообщается на сайте организации.

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Отмечается, что среди лотов Монро не только платья, цены на которые стартуют от 500 и 750 долларов, но и клатч. Он будет продаваться от 250 долларов.

Платья актриса подарила своему личному парикмахеру Сидни Гиларофф, уточнил аукционный дом. Их не носил никто, кроме Монро, сказано в нотариально заверенных письмах Гиларофф, приложенных к каждому платью.