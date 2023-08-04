Любимый рояль Фредди Меркьюри уйдет с молотка
Принадлежавший лидеру британской рок-группы Queen Фредди Меркьюри рояль будет выставлен в качестве центрального лота на аукционе в Лондоне. Торги пройдут с 4 августа по 5 сентября.
Речь идет об инструменте известной японской компании, приобретенном певцом в 1975 году. Эксперты считают, что покупатель может заплатить за рояль около четырех миллионов долларов. Известно, что именно за этим инструментом Меркьюри написал легендарную «Богемскую рапсодию». На аукционе также выставят ранний вариант этой композиции с пометками рок-звезды.
Фредди очень любил этот инструмент. По словам давней партнерша музыканта Мэри Остин, он никогда не курил за роялем и не ставил на него посуду. Музыкальный инструмент путешествовал из квартиры в квартиру с фронтменом Queen до своего последнего пристанища в Гарден Лодж в Западном Лондоне. Именно там певец скончался в 1991-м.