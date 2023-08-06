Расческу для усов Фредди Меркьюри выставят на торги

«Если Фредди был в зале, цены взлетали до глупых пределов. Утром в день продажи я давал ему чековую книжку, он ставил на ней свою подпись, и я отправлялся на аукцион. В большинстве случаев мне очень везло, и я получал то, что он хотел. Он любил искусство, хрустальные вазы, мебель и японские вещи», — поделился Фристоун.