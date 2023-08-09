Автомобиль из "Волка с Уолл-стрит" продадут на аукционе

Автомобиль марки Lamborghini Countach 25th Anniversary edition, который использовался на съемках фильма Мартина Скорсезе «Волк с Уолл-стрит», продают на аукционе RM Sotheby's. Об этом сообщает Hypebeast.

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Это единственный сохранившийся экземпляр спорткара, отмечает издание. Вторую машину разбили для съемок сцены, когда Леонардо ДиКаприо в роли Джордана Белфорта едет из клуба домой.

Оценивается, что автомобиль уйдет с молотка за два миллиона долларов.

Премьера фильма «Волк с Уолл-стрит» состоялась в 2013 году. Главные роли в ленте Мартина Скорсезе исполнили Леонардо ДиКаприо и Марго Робби. В центре сюжета — нью-йоркский брокер Джордан Белфорт, осужденный за отмывание денег. Впервые в российском прокате проект вышел в 2014 году и собрал около 483 млн руб. Картина была номинирована на пять премий «Оскар».

Эта картина оказалась на первом месте в списке фильмов с наибольшим количеством мата на английском языке. Всего в фильме насчитали 715 ругательств.

В ней также снялись Джона Хилл, Мэттью Макконахи и Жан Дюжарден.