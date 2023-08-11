Почему нельзя дарить часы

Существует множество примет и поверий, связанных с подарками. В частности, считается, что нельзя дарить часы, потому что они сокращают время жизни получателя подарка. О том, как появилась эта примета и что делать, если вам все-таки их подарили, читайте в нашем материале.

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В Японии слово «часы» похоже на слово «смерть», поэтому часы в качестве подарка ассоциируются с утратой и концом. А в Китае дарить любые предметы, на которых присутствует цифра «четыре» (например, на циферблате) и вовсе – к беде. Дело в том, что слово «четыре» на китайском языке произносится так же, как и «смерть».

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«Примета с часами пришла в Россию с Востока, где часы дарили, когда кто-то умирал, в знак завершения жизни. Но если обратиться к дореволюционным традициям России, то часами награждали чиновников и даже слуг императора. Традиция получила продолжение и после войны – часы дарили государственным деятелям, военным, работникам промышленной отрасли и врачам в знак поощрения за хорошие показатели или особую выслугу», – рассказывает рунолог Анастасия Кленина.

Если вы верите, что подаренные часы приносят несчастье, то предупреждайте своих дарителей об этом. «У вас всегда есть выбор: принять часы, чтобы не обидеть дарителя, но не носить. Либо отказаться, поблагодарив за внимание и объяснив свою позицию», – говорит рунолог.

В некоторых культурах дарение часов также символизирует разрыв отношений и означает, что время, которое когда-то было общим, теперь разделено. Но в основном все приметы о часах связаны с легендами о Кроносе, который пожирал своих детей, объясняет таролог Татьяна Федорищева.

«Кронос – олицетворение времени, перед которым все бессильны. Именно страх времени и породил приметы, связанные с его измерением. Считается, что часы отмеряют отрезок жизни, и как только стрелки часов остановятся, произойдет разлад между дарителем и получателем. Это может быть связано с тем, что первые механические часы были дорогими, и если человек забывал их вовремя заводить, это могло обидеть дарителя, привести к опозданиям и даже дорогостоящему ремонту», – рассказывает таролог.