В США мужчина сделал жене подарок размером с поле в 32 гектара

Американец решил поздравить супругу необычным способом. На юбилейную годовщину свадьбы, Ли Уилсон, отказался от традиционного букета срезанных цветов. Вместо этого он подарил жене 32 гектара подсолнухов. По мнению Ли, миллион цветов — лучший способ поздравить возлюбленную с годовщиной.

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Житель Канзаса вспомнил, что Рене всегда нравились подсолнухи. Для того чтобы её по-настоящему удивить, Ли вместе с сыном за три месяца засадили поле семенами цветов. К августу, когда у супругов состоялась годовщина свадьбы, цветы распустились.

Разумеется, такой подарок впечатлил женщину. В комментарии для прессы она сказала:

Это заставило меня почувствовать себя совершенно особенной. Не могло быть более прекрасного подарка на годовщину.