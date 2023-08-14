Картина из коллекции бабушки оказалась шедевром за 65 миллионов рублей

Картина австралийской художницы Фреды Робертшоу стоимостью миллион австралийских долларов (65,8 миллиона рублей) несколько десятилетий провисела в частном доме пенсионеров, которые не знали о ее ценности. Об этом сообщает Daily Mail.

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Кондитер Трейси Никл из штата Новый Южный Уэльс обнаружил ценное произведение искусства в коллекции бабушки и дедушки. Картина, написанная в 40-х годах XX века, много десятилетий украшала дом.

Изначально Никл планировал передать произведение искусства на благотворительность. Но после консультации с соседом, австралийским художником Беном Куилти, он решил оценить произведение и выяснил, что оно оказалось утерянным шедевром. Куилти тут же узнал картину и подтвердил ее ценность.

Хотя арт-дилер сразу предложил за работу Робертшоу минимум 600 тысяч австралийских долларов (39,4 миллиона рублей) и уверил, что на аукционе его цена поднимется минимум до миллиона, семья решила передать произведение в Национальную галерею Австралии в память о бабушке и дедушке — Джо и Джози.

По словам Трейси, денежная стоимость картины для него не важна, так как наследие его предков намного ценнее. После реставрации произведение будет выставлено в галерее.

Фреда Рода Робертшоу (1916–1997) — австралийская художница, известная своими неоклассическими фигурами и пейзажами.