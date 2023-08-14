Уникальную матрешку из Подмосковья признали самой большой в мире

В Московской области изготовили самую большую в мире матрешку. Об этом в понедельник, 14 августа, рассказала главный координатор проекта «Подмосковье — это мы» Линара Самединова.

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— Мы пригласили пятерых художников из Подмосковья, которые в авторском стиле расписали нашу матрешку, — сказала она.

Как отметила Самединова, во время создания в фигуре были отображены все элементы народных художественных промыслов, при этом важно было сделать это стильно и современно.

Матрешку изготовили высотой 257 сантиметров и 514 сантиметров в обхвате. Она сделана из пенопласта. Скульптуру представили в конце июля на форуме «Подмосковье — это мы». Позже стало известно, что достижение официально зафиксировал Реестр рекордов России совместно с Международной книгой рекордов InterRecord, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».