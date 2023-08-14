Уникальную матрешку из Подмосковья признали самой большой в мире
В Московской области изготовили самую большую в мире матрешку. Об этом в понедельник, 14 августа, рассказала главный координатор проекта «Подмосковье — это мы» Линара Самединова.
— Мы пригласили пятерых художников из Подмосковья, которые в авторском стиле расписали нашу матрешку, — сказала она.
Как отметила Самединова, во время создания в фигуре были отображены все элементы народных художественных промыслов, при этом важно было сделать это стильно и современно.
Матрешку изготовили высотой 257 сантиметров и 514 сантиметров в обхвате. Она сделана из пенопласта. Скульптуру представили в конце июля на форуме «Подмосковье — это мы». Позже стало известно, что достижение официально зафиксировал Реестр рекордов России совместно с Международной книгой рекордов InterRecord, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
В июле министр иностранных дел России Сергей Лавров подарил генеральному секретарю Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Као Ким Хорну матрешку с его изображением. Как отметил Лавров, это символы нашей кооперации. Но с каждым генеральным секретарем их делают все больше по размеру.