Археологи отреставрировали 11 монет времен Павла I

Одиннадцать монет эпохи правления Павла I, которые были обнаружены в минувшем году, отреставрировали археологи в Москве, говорится в сообщении пресс-службы департамента культурного наследия столицы.

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Как отмечается, сначала специалисты очистили редкие монеты от грязи и ржавчины, потом они сделали фотографии находки и того места, где был найден клад.

«Затем начался длительный процесс реставрации. При помощи разных химических составов медь расчистили. Затем монеты покрыли средствами, защищающими металл от разрушения и повреждений», – сказано в релизе ведомства.