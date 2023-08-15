Археологи отреставрировали 11 монет времен Павла I

Археологи отреставрировали 11 найденных в центре Москвы монет времен Павла I
Одиннадцать монет эпохи правления Павла I, которые были обнаружены в минувшем году, отреставрировали археологи в Москве, говорится в сообщении пресс-службы департамента культурного наследия столицы.
Как отмечается, сначала специалисты очистили редкие монеты от грязи и ржавчины, потом они сделали фотографии находки и того места, где был найден клад.
«Затем начался длительный процесс реставрации. При помощи разных химических составов медь расчистили. Затем монеты покрыли средствами, защищающими металл от разрушения и повреждений», – сказано в релизе ведомства.
По словам главы департамента Алексея Емельянова, на лицевой стороне каждой монеты размещен вензель императора в виде литеры «П» и римской цифры «один». На реверсе указаны номинал, год выпуска, а также монетный двор и инициалы монетного мастера. Чиновник предположил, что найденные монеты – это скромные сбережения певчих, живших в столице в Певческой слободе (ныне – Таганский район Москвы).